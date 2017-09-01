Прокурор запросил для бывшего топ-менеджера Беларусбанка 7,5 лет лишения свободы

Гособвинитель предложил признать Геннадия Господарика виновным в совершении преступлений по ст.430 УК РБ в виде лишения свободы на срок 7,5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии, с конфискацией имущества и лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, сроком на 5 лет.
Второй фигурант дела — бывший заместитель директора департамента — начальник управления кассового обслуживания департамента по работе с ценностями Беларусбанка Николай Цырто. Для него прокурор запросил наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет в исправительной колонии, с конфискацией имущества и лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, сроком на 5 лет.
В деле о взятках в Беларусбанке фигурируют суммы от $2 тыс. до $90 тыс, которые с 2013 по 2016 год Геннадий Господарик получал от представителя частных структур за содействие в конкурсных процедурах закупки техники для банка. Задержан топ-менеджер был в 2016-м при получении $14 тыс. Свою вину во взяточничестве он признал. Николай Цырто, по данным следствия, готовил технические задания и конкурсные документы для закупки оборудования банку таким образом, чтобы компании, дававшие взятки Геннадию Господарику, оказывались в более выгодном положении. Ему было предъявлено обвинение по ч.3 ст. 430, ч.2 ст. 431, ч.5 ст. 16, ч.2 ст. 431, ч.2 ст. 424, ч.3 ст. 424 (получение взятки, дача взятки, злоупотребление властью или служебными полномочиями) УК РБ.