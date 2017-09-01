Прокурор запросил для бывшего топ-менеджера Беларусбанка 7,5 лет лишения свободы

Гособвинитель предложил признать Геннадия Господарика виновным в совершении преступлений по ст.430 УК РБ в виде лишения свободы на срок 7,5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии, с конфискацией имущества и лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, сроком на 5 лет.

Второй фигурант дела — бывший заместитель директора департамента — начальник управления кассового обслуживания департамента по работе с ценностями Беларусбанка Николай Цырто. Для него прокурор запросил наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет в исправительной колонии, с конфискацией имущества и лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, сроком на 5 лет.