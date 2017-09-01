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11:21 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Суд снял арест с земель барда Новикова

На «уральской Рублевке».

Источник: УралИнформБюро

1 сентября 2017 года Сысертский райсуд снял арест с земель барда Александра Новикова и экс-замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова. Об этом «Уралинформбюро» сообщила официальный представитель суда Ирина Мурашова. Решение было принято в ходе заседания по делу в отношении экс-директора ООО «Светояр» Ларисы Ассоновой и топ-менеджеров овощебазы № 4 Ивана Обухова и Виктора Новикова.

По данным следствия, в 2015 году Ассонова, Обухов и В. Новиков пытались «увести» у «Светояра» (на 80% принадлежит Новикову) порядка 400 гектаров земли в Сысертском районе, именуемом «уральской Рублевкой». Общая стоимость наделов в материалах дела оценивается в 88 миллионов рублей, хотя шансонье утверждает, что она превышает 300 миллионов. В том же году на землю был наложен арест, так как она стала предметом «преступного посягательства».

Следует отметить, что самого Александра Новикова обвиняют в мошенничестве с деньгами пайщиков ПЖСК «Бухта Квинс». Вместе с ним по делу проходят Михаил Шилиманов и Лариса Ассонова. По данным следствия, троица похитила более 50 миллионов рублей, которые предназначались на строительство жилья. Потерпевшими по делу проходит около 60 человек.

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