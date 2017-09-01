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11:15 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирске пропала девушка-подросток

Поиски ведутся уже более полугода.

Источник: Аргументы и факты

Семнадцатилетняя Валерия ушла из детского дома 24 марта 2017 года в неизвестном направлении. С тех пор о ней нет известий.

В посисково-спасательном отряде «Лиза Алерт» сообщили, что девушка могла уехать в любой регион России.

Ориентировка:

Приметы: рост 165 см, телосложение худощавое, глаза серые, волосы темно — русые, на левой щеке родинка. Была одета: белая куртка с розовым капюшоном, черные лосины, черно-белые кроссовки.

Всех, кто владеет любой информацией, связанной с пропавшей просят обратиться в полицию, или в «Лизу Алерт» по телефону: 8−800−700−5452.

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