Массовая гибель синиц зафиксирована у дома № 13 по улице Рождественской в Нижнем Новгороде
Как сообщает корреспондент агентства «НТА-Приволжье», на тротуаре и проезжей части лежат десятки мёртвых птиц.
Как сообщает корреспондент агентства «НТА-Приволжье», на тротуаре и проезжей части лежат десятки мёртвых птиц.
Синицы были обнаружены у дома № 13 по ул. Рождественской, где располагается
Напомним, что уголовное дело возбуждено по факту массового замора рыбы в Павловском районе Нижегородской области.