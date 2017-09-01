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11:22 (мск), источник: НТА-Приволжье

Массовая гибель синиц зафиксирована у дома № 13 по улице Рождественской в Нижнем Новгороде

Как сообщает корреспондент агентства «НТА-Приволжье», на тротуаре и проезжей части лежат десятки мёртвых птиц.

Синицы были обнаружены у дома № 13 по ул. Рождественской, где располагается бизнес-центр «Муравей», а также на проезжей части. При этом они не имеют каких-либо травм или внешних повреждений. Возможно, птицы были чем-то отравлены.

Каких-либо подробностей произошедшего пока нет. Для выяснения причин произошедшего агентство «НТА-Приволжье» направило запрос в министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области.

Напомним, что уголовное дело возбуждено по факту массового замора рыбы в Павловском районе Нижегородской области.

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