В Челябинске посадили на 8 лет наркокурьера с Украины
Калининский райсуд Челябинска вынес приговор гражданину Украины, приехавшему на Южный Урал работать наркокурьером.
Калининский райсуд Челябинска вынес приговор гражданину Украины, приехавшему на Южный Урал работать наркокурьером.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в УФСБ по Челябинской области, молодой человек был задержан при попытке продать 3,6 килограммов синтетического наркотика. Товар он спрятал в пакет
Теперь представитель «братского народа» проведет 8 лет в российской колонии строгого режима.