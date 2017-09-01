Директор кубанского предприятия задолжал своим работникам почти 3 миллиона рублей
Прокуратура Тихорецкого района провела проверку, по результатам которой стало известно о задолженности директора ЗАО «Автогрейд» перед сотрудниками.
Прокуратура Тихорецкого района провела проверку, по результатам которой стало известно о задолженности директора ЗАО «Автогрейд» перед сотрудниками.
По данным прокуратуры, зарплату не получали 77 работников почти два месяца. Сумма долга составила более 2,8 миллиона рублей.
«В целях взыскания невыплаченной заработной платы в пользу работников организации межрайонным прокурором в суд направлены исковые заявления, которые рассмотрены, требования прокурора удовлетворены в полном объеме», — сообщает
Как стало известно, руководство предприятия уже не в первый раз допускает подобное правонарушение. В связи с этим должностные лица организации будут наказаны штрафом.