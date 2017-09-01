В Башкирии вынесли приговор чиновнице за хищение средств со счетов сирот

Как сообщили в республиканской прокуратуре, в 2016 году бывшая главный специалист комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав сфальсифицировала разрешения на снятие денег со счетов двух воспитанников социального приюта. Для этого она подделала подписи сотрудников службы опеки и попечительства. Чиновница сняла с расчетного счета детей 111 тысяч рублей и потратила их на свои нужды.