Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Кобзон уличил Пугачеву во лжи
Краны из нержавеющей стали могут быть опасны
Тест: что вы знаете о московских пробках
История головокружительного взлета и падения Юлии Липницкой
Чемпион мира по легкой атлетике: "Меня жестоко избили"
«Афганский капкан» Что скрывают США под новой военной стратегией?
Риз Уизерспун с дочерью на премьере фильма «В гостях у Элис»
Стал известен телерейтинг первого «Прямого эфира» с Малаховым
Круче «крузака»: тест «Тойоты» за 35 (и даже больше) миллионов
F.A.Q. по выбору Skoda Kodiaq
СМИ: Турчинова расстроил отклик Нацгвардии на крик "Героям слава"
Сотня "убийц танков" РФ встревожила Запад – СМИ
Такого мы еще не видели: Мелания Трамп в розовых джинсах (фото)
Неловкий момент: угадайте, что происходит с женщинами на картинах
Волочкова посетила следователя в умопомрачительном мини - СМИ
Сотня "убийц танков" РФ встревожила Запад – СМИ
"Мне очень страшно": Чулпан Хаматова об аресте Серебренникова
Жириновский назвал три главные ошибки Путина
Фоторепортажи
10Муссонные наводнения в Южной Азии
10В Саудовской Аравии начался Хадж
11:59 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии вынесли приговор чиновнице за хищение средств со счетов сирот

УФА, 1 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Башкирии осуждена чиновница из Нуримановского района, похитившая деньги детей-сирот. Суд признал ее виновной в мошенничестве и служебном подлоге.

Источник: Башинформ

Как сообщили в республиканской прокуратуре, в 2016 году бывшая главный специалист комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав сфальсифицировала разрешения на снятие денег со счетов двух воспитанников социального приюта. Для этого она подделала подписи сотрудников службы опеки и попечительства. Чиновница сняла с расчетного счета детей 111 тысяч рублей и потратила их на свои нужды.

Суд приговорил ее к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно. Она уволена со службы в связи с утратой доверия. Прокуратура подала иск о возмещении ущерба.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Кандидатом в президенты России может стать женщина
РФ подала иск для раскрытия активов компании «ЮКОС» за рубежом
Лавров рассказал об «индивидуальном брейк-дансе» США
Налог на движимое имущество могут отменить
Число жертв урагана «Харви» в США достигло 44 человек
Южный упустил победу над Федерером на US Open
Мусульмане всего мира отмечают Курбан-байрам
Спорт
Болгары сохраняют мертвых голландцев. Обзор отборочных матчей Восстания Болгарии и Кипра, голландская кома и неудобный соперник Беларуси — таким получился для европейских сборных последний летний день
Авто
Эксклюзив: маленький кроссовер и еще 4 секрета «Шкоды» Не спрашивайте, откуда эта информация. Главное, нам удалось кое-что узнать о новых моделях и планах «Шкоды» на ближайшие 2-3 года
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Мэтт Дэймон с женой и модели на открытии фестиваля в Венеции Звездные гости прошли по красной дорожке торжественной церемонии и побывали на мировой премьере фильма «Короче»
Недвижимость
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
Все больше россиян отказываются от ипотеки
Для жителей частных домов "коммуналка" станет дороже
Банки нашли способ сделать ипотеку доступнее
Леди
Макияж-пятиминутка на 1 сентября: для тех, кто торопится в школу Старшеклассницам, мамам первоклашек, учителям — мастер-класс по созданию модного макияжа, с которым можно и нужно появиться в школе в первый учебный день
Дети
Ксения Собчак удивила поклонников интерьером комнаты сына Телеведущая похвасталась в соцсетях, каким новым шкафчиком она украсила комнату Платона, но мнения ее подписчиков по поводу этого предмета обстановки разделились.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь