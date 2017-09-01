Туристка сорвалась со скалы в Судаке и чудом выжила
Девушка из Ростова, чтобы сделать селфи забралась на скалу и по неосторожности сорвалась с нее. Туристка травмировала спину.
Девушка из Ростова, чтобы сделать селфи забралась на скалу и по неосторожности сорвалась с нее. Туристка травмировала спину.
Туристка из Ростова сорвалась со склады в районе Судака и травмировала спину, передает
Происшествие случилось в четверг в районе мыса Капчик. Отдыхающая поднялась на скалу, чтобы сделать селфи, и поскользнувшись упала с высоты 5−7 метров. Пострадавшая девушка 1992 года рождения сломала ключицу и травмировала спину. Помимо этого, туристка получила множество ссадин.
«Пострадавшая ощущала сильные боли в области спины, самостоятельно передвигаться не могла», — уточнили в сообщении.
Министр ЧС Крыма Сергей Шахов отметил, что склон, с которого упала девушка, очень высокий и практически вертикальный. Он заявил, что она «просто родилась в рубашке».