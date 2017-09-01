В Красноармейском районе «КамАЗ» столкнулся с маршруткой
По сообщениям ГУ МВД по Волгоградской области, накануне днем, в 12:10 в Красноармейском районе Волгограда произошло ДТП.
По сообщениям ГУ МВД по Волгоградской области, накануне днем, в 12:10 в Красноармейском районе Волгограда произошло ДТП.
Напротив дома 91 по ул. Лазоревая 43-летний водитель, управляя автомашиной «КамАЗ-54105» с прицепом, не учел скорость движения, состояние дорожного покрытия и
В результате ДТП две пассажирки «Ситроен» с различными травмами доставлены в больницу.