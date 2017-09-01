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11:19 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

В Красноармейском районе «КамАЗ» столкнулся с маршруткой

По сообщениям ГУ МВД по Волгоградской области, накануне днем, в 12:10 в Красноармейском районе Волгограда произошло ДТП.

Напротив дома 91 по ул. Лазоревая 43-летний водитель, управляя автомашиной «КамАЗ-54105» с прицепом, не учел скорость движения, состояние дорожного покрытия и дорожно-метеорологические условия, в результате чего совершил наезд на стоящий на остановке общественного транспорта «63 школа» автобус «Ситроен Джампер», маршрут № 15.

В результате ДТП две пассажирки «Ситроен» с различными травмами доставлены в больницу.

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