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11:17 (мск), источник: БЕЛТА

Пытавшиеся сбежать из шкловской колонии заключенные предстанут перед судом

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пытавшиеся сбежать из шкловской колонии заключенные предстанут перед судом, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

Источник: БЕЛТА

Управление Следственного комитета по Могилевской области завершило расследование уголовного дела по факту покушения на побег из исправительного учреждения.

Обвиняемыми по уголовному делу признаны трое отбывавших наказание в ИК № 17 УДИН МВД по Могилевской области (Шклов). Все они осуждены за особо тяжкие преступления — убийства, изнасилование, разбой, кража и умышленное уничтожение имущества. Сроки лишения свободы — 14, 20 и 25 лет.

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Следствие установило, что трое мужчин заранее разработали план совершения побега и 5 июня путем подбора и соединения проводов системы зажигания запустили двигатель погрузчика «Амкодор 332С4». «После чего они протаранили предупредительное ограждение внутренней запретной зоны и пытались преодолеть основное ограждение исправительного учреждения. Однако довести свой преступный умысел до конца не смогли, так как их незаконные действия были пресечены сотрудниками колонии, — рассказала Оксана Соленюк. — При допросе обвиняемые пояснили следователю, что сбежать хотели, чтобы увидеться со своими родными, так каждому из них был назначен длительный срок наказания».

Действия мужчин следствием квалифицированы по ч.2 ст. 214, ч.1 ст. 14, ч.2 ст. 413 (угон транспортного средства и покушение на побег из исправительного учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы, совершенное группой лиц) УК Беларуси.

При расследовании уголовного дела собрана необходимая доказательственная база: причастность обвиняемых к совершению инкриминируемых им деяний подтверждается их собственными показаниями, данными в ходе допросов, а также показаниями свидетелей, заключениями экспертов, протоколами осмотра места происшествия.

Уголовное дело изучено прокурором и направлено в суд.

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