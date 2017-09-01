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11:13 (мск), источник: Tengrinews

В аэропорту Алматы задержали мужчину с наркотиками

В аэропорту Алматы задержали мужчину с наркотиками, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Источник: Tengrinews

Как сообщается, 1 сентября в 06:10 утра, в зале местных вылетов пассажирского терминала аэропорта Алматы, сотрудниками подразделения досмотра Службы авиационной безопасности АО «Международный аэропорт Алматы», при помощи досмотрового оборудования у пассажира, вылетающего рейсом авиакомпании АО «Эйр Астана» сообщением «Алматы-Атырау», в кармане обнаружено вещество неизвестного происхождения зеленого цвета (предположительно, наркотическое вещество растительного происхождения), — говорится в информации.

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Отмечается, что по этому факту были извещены представители правоохранительных и специальных государственных органов РК, сменный начальник аэропорта. В отношении гражданина, сотрудниками полиции были проведены первичные следственные действия, произведен досмотр багажа гражданина, а также проведен личный досмотр, в результате которого, иных запрещенных или неизвестных предметов и веществ обнаружено не было. После проведения необходимых мероприятий, указанный гражданин был передан сотрудникам ЛОВД. По имеющимся данным, изъятое вещество по постановлению следователя ЛОВД было направлено на экспертизу в Институт судебной экспертизы Алматы Центра Судебной Экспертизы Министерства юстиции РК, для установления химического состава и удельного веса изъятого вещества.

Кроме того в аэропорту Алматы отметили необходимость усовершенствования досмотрового оборудования.

«Тенденция идет, что в мире неспокойно. И в аэропорту должны быть готовы к этим моментам в техническом плане. Соответственно, нужно модернизовать все оборудование в аэропорту. На общественных слушаниях Алматы был представлен проект усовершенствования оборудования аэропорта. Это касается и других аэропортов страны. Оборудование устаревает и мы должны быть готовы к этим вызовам», — добавили в аэропорту.

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