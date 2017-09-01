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12:01 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Магнитогорске 1 сентября школьницу сбила машина

В Магнитогорске 1 сентября школьницу сбила машина.

Не успел начаться учебный год, как на дорогах дети снова получают травмы. В Магнитогорске 1 сентября сбили школьницу на пешеходном переходе, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на видео очевидца.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как пишет verstov.info, ребенок переходил дорогу на красный сигнал светофора. К счастью, у девочки — незначительные травмы. ДТП случилось на улице К. Маркса, 164, судя по видео, в период с 8:00 до 9:00 утра.

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