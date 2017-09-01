В Магнитогорске 1 сентября школьницу сбила машина.

Не успел начаться учебный год, как на дорогах дети снова получают травмы. В Магнитогорске 1 сентября сбили школьницу на пешеходном переходе, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на видео очевидца.

Как пишет verstov.info, ребенок переходил дорогу на красный сигнал светофора. К счастью, у девочки — незначительные травмы. ДТП случилось на улице К. Маркса, 164, судя по видео, в период с 8:00 до 9:00 утра.