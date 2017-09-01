В Минске мужчина продал автомобиль по документам умершего человека

В конце июля этого года в Ленинском районе Минска у одного из магазинов по проспекту Рокоссовского состоялась сделка по продаже автомобиля «Опель Зафира» с белорусскими транзитными номерами. Транспортное средство было оценено продавцом в $4 тыс.
Через некоторое время новый владелец автомобиля решил перепродать машину, разместил в интернете объявление. После этого с ним связался потенциальный покупатель, который решил проверить авто по имеющимся учетам в ГАИ. В результате было установлено, что на территории Беларуси постановка автомобиля на постоянный либо временный учет не осуществлялась. Машина была изъята сотрудниками милиции для проверки, а мужчина обратился в Ленинское РУВД по факту совершения в отношении него мошеннических действий.
В ходе разбирательства было установлено, что технический паспорт на автомобиль является поддельным. А данные в общегражданском паспорте, который предъявил продавец транспортного средства при совершении сделки, принадлежат умершему два года назад жителю Московского района. Транзитные номера были похищены с машины, припаркованной в Партизанском районе. Сейчас по данному факту правоохранители проводят проверку, устанавливаются обстоятельства дела.