В Минске мужчина продал автомобиль по документам умершего человека

В конце июля этого года в Ленинском районе Минска у одного из магазинов по проспекту Рокоссовского состоялась сделка по продаже автомобиля «Опель Зафира» с белорусскими транзитными номерами. Транспортное средство было оценено продавцом в $4 тыс.

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Через некоторое время новый владелец автомобиля решил перепродать машину, разместил в интернете объявление. После этого с ним связался потенциальный покупатель, который решил проверить авто по имеющимся учетам в ГАИ. В результате было установлено, что на территории Беларуси постановка автомобиля на постоянный либо временный учет не осуществлялась. Машина была изъята сотрудниками милиции для проверки, а мужчина обратился в Ленинское РУВД по факту совершения в отношении него мошеннических действий.