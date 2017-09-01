Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: боец "Азова" дал комментарий об установке арки моста в Крыму
Врач скорой помощи работала смену с сотрясением мозга
Изобретение белорусов привело в восторг бизнесменов по всему миру
Непредвиденные последствия санкций против РФ обеспокоили ФРГ
Действующая чемпионка мира по боксу скончалась в возрасте 26 лет
Ядерный заряд в небе над Японией: мировая реакция Эксперты отмечают, что действия Пхеньяна — во многом спровоцированы Вашингтоном, Токио и Сеулом
Мэтт Дэймон с женой и модели на открытии фестиваля в Венеции
45 лет Кэмерон Диаз: за что мы любим актрису
Mercedes доказал, что умеет делать красивые авто (фото)
Porsche рассказал, как испытывал новый Cayenne
СМИ: Турчинова расстроил отклик Нацгвардии на крик "Героям слава"
«Абрамс не полезет»: СМИ о сценарии боя с Т-90
Такого мы еще не видели: Мелания Трамп в розовых джинсах (фото)
Неловкий момент: угадайте, что происходит с женщинами на картинах
Волочкова посетила следователя в умопомрачительном мини - СМИ
Сотня "убийц танков" РФ встревожила Запад – СМИ
"Мне очень страшно": Чулпан Хаматова об аресте Серебренникова
Жириновский назвал три главные ошибки Путина
Фоторепортажи
11Солнечное затмение над США
10Муссонные наводнения в Южной Азии
11:39 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани задержали директора промбазы, где от удара током погиб 15-летний школьник

В Казани 29 августа на рабочем месте задержали директора промышленной базы Равиля Х., где от удара током погиб 15-летний школьник, передает kznlive.ru.

 — Он подозревается в нарушении требований охраны труда, повлекшее смерть человека, — говорится в сообщении.

В настоящее время в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Напомним, трагедия произошла 5 июля текущего года. 15-летний Адель И. получил смертельный удар током на временной подработке на территории промышленной базы на улице Крутовская.

Позже выяснилось, что подросток по просьбе матери был неофициально трудоустроен директором предприятия за неделю до трагедии. По предварительной версии, находясь на рабочем месте, молодой человек нажал на кнопку выключения весов аппарата по фасовке соли и в следующий момент получив удар током, потерял сознание. Будучи доставлен в больницу, он скончался.

По данному факту было возбуждено дело по статье «Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В Казани в музее появились восковые фигуры близняшек, которых раздели на набережной
Кандидатом в президенты России может стать женщина
РФ подала иск для раскрытия активов компании «ЮКОС» за рубежом
Лавров рассказал об «индивидуальном брейк-дансе» США
Налог на движимое имущество могут отменить
Число жертв урагана «Харви» в США достигло 44 человек
Южный упустил победу над Федерером на US Open
Мусульмане всего мира отмечают Курбан-байрам
Спорт
Болгары сохраняют мертвых голландцев. Обзор отборочных матчей Восстания Болгарии и Кипра, голландская кома и неудобный соперник Беларуси — таким получился для европейских сборных последний летний день
Авто
Эксклюзив: маленький кроссовер и еще 4 секрета «Шкоды» Не спрашивайте, откуда эта информация. Главное, нам удалось кое-что узнать о новых моделях и планах «Шкоды» на ближайшие 2-3 года
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Мэтт Дэймон с женой и модели на открытии фестиваля в Венеции Звездные гости прошли по красной дорожке торжественной церемонии и побывали на мировой премьере фильма «Короче»
Недвижимость
В Москве вырастет уровень обеспеченности жильем
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Застройщики стали чаще попадаться на незаконном сборе денег
Старинные усадьбы Подмосковья превратят в дома престарелых
Леди
Макияж-пятиминутка на 1 сентября: для тех, кто торопится в школу Старшеклассницам, мамам первоклашек, учителям — мастер-класс по созданию модного макияжа, с которым можно и нужно появиться в школе в первый учебный день
Дети
Ксения Собчак удивила поклонников интерьером комнаты сына Телеведущая похвасталась в соцсетях, каким новым шкафчиком она украсила комнату Платона, но мнения ее подписчиков по поводу этого предмета обстановки разделились.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь