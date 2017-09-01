Жительницу Воронежа осудят за убийство гражданского супруга
Женщина не менее 2 раз ранила ножом сожителя в грудь и в правую руку.
Женщина не менее 2 раз ранила ножом сожителя в грудь и в правую руку.
Жительницу Воронежа осудят по подозрению в убийстве гражданского супруга, сообщила
По данным следствия, инцидент произошел в квартире дома на переулке Богдана Хмельницкого в конце июня 2017 года. Горожанка ударила ножом 39-летнего сожителя в грудь. Также она ранила мужчину в правую руку. От полученных травм потерпевший скончался на месте. Смерть наступила от открытого ранения груди с повреждением сердца.
В отношении горожанки возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Женщина признала вину на предварительном следствии. Дело направили в суд. Максимальная санкция по статье — 15 лет лишения свободы.