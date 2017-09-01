Жительницу Воронежа осудят за убийство гражданского супруга

Жительницу Воронежа осудят по подозрению в убийстве гражданского супруга, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону в пятницу, 1 сентября. Женщина не менее двух раз ударила ножом сожителя.

По данным следствия, инцидент произошел в квартире дома на переулке Богдана Хмельницкого в конце июня 2017 года. Горожанка ударила ножом 39-летнего сожителя в грудь. Также она ранила мужчину в правую руку. От полученных травм потерпевший скончался на месте. Смерть наступила от открытого ранения груди с повреждением сердца.