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11:44 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Жительницу Воронежа осудят за убийство гражданского супруга

Женщина не менее 2 раз ранила ножом сожителя в грудь и в правую руку.

Жительницу Воронежа осудят по подозрению в убийстве гражданского супруга, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону в пятницу, 1 сентября. Женщина не менее двух раз ударила ножом сожителя.

По данным следствия, инцидент произошел в квартире дома на переулке Богдана Хмельницкого в конце июня 2017 года. Горожанка ударила ножом 39-летнего сожителя в грудь. Также она ранила мужчину в правую руку. От полученных травм потерпевший скончался на месте. Смерть наступила от открытого ранения груди с повреждением сердца.

В отношении горожанки возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Женщина признала вину на предварительном следствии. Дело направили в суд. Максимальная санкция по статье — 15 лет лишения свободы.

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