Пожар в центре Кишинева: пострадал человек
Врачи скорой помощи прибыли на место пожара в многоэтажке и оказали помощь пострадавшему.
Врачи скорой помощи прибыли на место пожара в многоэтажке и оказали помощь пострадавшему.
КИШИНЕВ, 1 сен — Sputnik. В результате пожара, произошедшего в пятницу утром в центре Кишинева, пострадал человек, которому оказали помощь прибывшие на место происшествия медики. Информацию об этом корреспонденту Sputnik подтвердила
«В 10.12 поступил звонок о возгорании по адресу Кошбук, 13. На место происшествия выехали три пожарных расчета. Известно, что загорелась двухкомнатная квартира. Локализовать возгорание удалось в 10.36. На место была вызвана скорая помощь по меньшей мере для одного человека. Пока неизвестно, насколько сильно он пострадал. Еще несколько человек эвакуировали из здания», — сказала собеседница.
По ее словам, в настоящее время пожарные работают над полной ликвидацией пожара. Пушкашу уточнила, что позже можно будет сказать, насколько сильно пострадало здание.