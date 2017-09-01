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11:50 (мск), источник: Sputnik.md

Пожар в центре Кишинева: пострадал человек

Врачи скорой помощи прибыли на место пожара в многоэтажке и оказали помощь пострадавшему.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 1 сен — Sputnik. В результате пожара, произошедшего в пятницу утром в центре Кишинева, пострадал человек, которому оказали помощь прибывшие на место происшествия медики. Информацию об этом корреспонденту Sputnik подтвердила пресс-секретарь Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций МВД РМ Лилиана Пушкашу.

«В 10.12 поступил звонок о возгорании по адресу Кошбук, 13. На место происшествия выехали три пожарных расчета. Известно, что загорелась двухкомнатная квартира. Локализовать возгорание удалось в 10.36. На место была вызвана скорая помощь по меньшей мере для одного человека. Пока неизвестно, насколько сильно он пострадал. Еще несколько человек эвакуировали из здания», — сказала собеседница.

Во время загрузки произошла ошибка.

По ее словам, в настоящее время пожарные работают над полной ликвидацией пожара. Пушкашу уточнила, что позже можно будет сказать, насколько сильно пострадало здание.

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