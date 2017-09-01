Пожар в центре Кишинева: пострадал человек

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 1 сен — Sputnik. В результате пожара, произошедшего в пятницу утром в центре Кишинева, пострадал человек, которому оказали помощь прибывшие на место происшествия медики. Информацию об этом корреспонденту Sputnik подтвердила пресс-секретарь Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций МВД РМ Лилиана Пушкашу.

«В 10.12 поступил звонок о возгорании по адресу Кошбук, 13. На место происшествия выехали три пожарных расчета. Известно, что загорелась двухкомнатная квартира. Локализовать возгорание удалось в 10.36. На место была вызвана скорая помощь по меньшей мере для одного человека. Пока неизвестно, насколько сильно он пострадал. Еще несколько человек эвакуировали из здания», — сказала собеседница.