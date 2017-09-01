Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Реакция Мережко на вступление Пашинина в ряды ВСУ
Половина мужчин не знает, где находится вагина
Изобретение белорусов привело в восторг бизнесменов по всему миру
Экс-глава МИД Абхазии: РФ предлагала объединить Сухум и Цхинвал
Жириновский назвал три главные ошибки Путина
«Афганский капкан» Что скрывают США под новой военной стратегией?
Кобзон не пустил внучку на шоу «Голос»
Умерла актриса Мирей Дарк
Mercedes доказал, что умеет делать красивые авто (фото)
Porsche рассказал, как испытывал новый Cayenne
СМИ: Турчинова расстроил отклик Нацгвардии на крик "Героям слава"
Сотня "убийц танков" РФ встревожила Запад – СМИ
Такого мы еще не видели: Мелания Трамп в розовых джинсах (фото)
Неловкий момент: угадайте, что происходит с женщинами на картинах
Калашникова привела Панина к пластическому хирургу – СМИ
Джигурда показал жену в белье: Помогите обнаженной
Гоулстон объяснил, почему американцы считают идиотами русских
"Очень страшно": Чулпан Хаматова о Серебренникове
Фоторепортажи
10Муссонные наводнения в Южной Азии
10В Саудовской Аравии начался Хадж
12:38 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградцев просят помочь в розыске трех грабителей магазина

Полиция просит волгоградцев помочь в розыске трех мужчин, угрожавших продавцам магазина ружьями в Светлоярском районе Волгоградской области.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, злоумышленники напали на магазин в селе Райгород 30 августа около 07:15. Они проникли в помещение и, угрожая оружием, заперли двух продавцов в подсобном помещении. После этого они попытались вскрыть расположенный в торговом зале банкомат бензорезом. Сигнал о повреждении устройства поступил на пульт частного охранного предприятия и на место был направлен водитель ЧОПа, не имевший с собой оружия и средств защиты. Мужчина осмотрел фасад здания, но не заметил находившихся внутри злоумышленников. Нападавшие через запасной выход покинули магазин и проехали мимо него на белых «Жигулях» без госномера и заднего и переднего бамперов. Освободившиеся продавцы вызвали полицию.

Приметы преступников:

1. рост 170−175 см, худощавого телосложения. Одет: черная водолазка, спортивное трико темного цвета с тремя белыми полосками по бокам, на голове маска с прорезями для глаз. При себе имел бензорез в корпусе желтого цвета.

2. рост 170−175 см, худощавого телосложения. Одет: черная водолазка, спортивное трико черного цвета с белыми надписями по бокам, на голове маска с прорезями для глаз. При себе имел предмет похожий на обрез охотничьего одноствольного ружья.

3. рост 180 см, плотного телосложения. Одет: рубашка с коротким рукавом кофейного цвета со вставками белого, серого и коричневого цвета, синие джинсы, на голове маска с прорезями для глаз. При себе имел предмет похожий на обрез охотничьего двуствольного ружья.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении авто и злоумышленников, просят обратиться в ближайший отдел полиции или по телефону 02.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
«Ты мне не отец». История холостяка, воспитывающего чужих детей
Лавров рассказал об ответе на закрытие диппредставительств в США
РФ подала иск для раскрытия активов компании «ЮКОС» за рубежом
Кандидатом в президенты России может стать женщина
Свидетель обвинения дала показания по делу Улюкаева
В Кабардино-Балкарии более 500 человек заблокированы из-за селя
Опрос показал, сколько жителей регионов хотят переехать в Москву
Брюссель запретил одноразовые пластиковые пакеты
Спорт
Болгары сохраняют мертвых голландцев. Обзор отборочных матчей Восстания Болгарии и Кипра, голландская кома и неудобный соперник Беларуси — таким получился для европейских сборных последний летний день
Авто
Эксклюзив: маленький кроссовер и еще 4 секрета «Шкоды» Не спрашивайте, откуда эта информация. Главное, нам удалось кое-что узнать о новых моделях и планах «Шкоды» на ближайшие 2-3 года
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Кинопремьеры, которых мы ждем: 20 главных фильмов осени 2017 Немного хорроров и триллеров, немного анимации, для англоманов — экранизация Кристи и продолжение приключений агентов Kingsman, для фанатов комиксов — очередные супергеройские блокбастеры. Словом, посмотреть этой осенью есть на что
Недвижимость
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
Для жителей частных домов "коммуналка" станет дороже
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Коммунальные платежи станут собирать заранее
Леди
Макияж-пятиминутка на 1 сентября: для тех, кто торопится в школу Старшеклассницам, мамам первоклашек, учителям — мастер-класс по созданию модного макияжа, с которым можно и нужно появиться в школе в первый учебный день
Дети
1 сентября: дети звезд, которые сегодня пошли в первый класс (фото) Каждая мама старается, чтобы ее школьник в День знаний был самым красивым и нарядным. Давайте посмотрим, как с этой задачей справились звездные родители.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь