Волгоградцев просят помочь в розыске трех грабителей магазина

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, злоумышленники напали на магазин в селе Райгород 30 августа около 07:15. Они проникли в помещение и, угрожая оружием, заперли двух продавцов в подсобном помещении. После этого они попытались вскрыть расположенный в торговом зале банкомат бензорезом. Сигнал о повреждении устройства поступил на пульт частного охранного предприятия и на место был направлен водитель ЧОПа, не имевший с собой оружия и средств защиты. Мужчина осмотрел фасад здания, но не заметил находившихся внутри злоумышленников. Нападавшие через запасной выход покинули магазин и проехали мимо него на белых «Жигулях» без госномера и заднего и переднего бамперов. Освободившиеся продавцы вызвали полицию.