Волгоградцев просят помочь в розыске трех грабителей магазина
Полиция просит волгоградцев помочь в розыске трех мужчин, угрожавших продавцам магазина ружьями в Светлоярском районе Волгоградской области.
Полиция просит волгоградцев помочь в розыске трех мужчин, угрожавших продавцам магазина ружьями в Светлоярском районе Волгоградской области.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, злоумышленники напали на магазин в селе Райгород 30 августа около 07:15. Они проникли в помещение и, угрожая оружием, заперли двух продавцов в подсобном помещении. После этого они попытались вскрыть расположенный в торговом зале банкомат бензорезом. Сигнал о повреждении устройства поступил на пульт частного охранного предприятия и на место был направлен водитель ЧОПа, не имевший с собой оружия и средств защиты. Мужчина осмотрел фасад здания, но не заметил находившихся внутри злоумышленников. Нападавшие через запасной выход покинули магазин и проехали мимо него на белых «Жигулях» без госномера и заднего и переднего бамперов. Освободившиеся продавцы вызвали полицию.
Приметы преступников:
1. рост 170−175 см, худощавого телосложения. Одет: черная водолазка, спортивное трико темного цвета с тремя белыми полосками по бокам, на голове маска с прорезями для глаз. При себе имел бензорез в корпусе желтого цвета.
2. рост 170−175 см, худощавого телосложения. Одет: черная водолазка, спортивное трико черного цвета с белыми надписями по бокам, на голове маска с прорезями для глаз. При себе имел предмет похожий на обрез охотничьего одноствольного ружья.
3. рост 180 см, плотного телосложения. Одет: рубашка с коротким рукавом кофейного цвета со вставками белого, серого и коричневого цвета, синие джинсы, на голове маска с прорезями для глаз. При себе имел предмет похожий на обрез охотничьего двуствольного ружья.
Всех, кому