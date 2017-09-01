В Кабардино-Балкарии более 500 туристов заблокированы из-за схода селя

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Более 500 человек оказались отрезаны селем, по уточненным данным, в горах Кабардино-Балкарии, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Отрезаны (селем) 27 туристических баз и 49 зарегистрированных тургрупп, в составе которых более 500 человек, в том числе 133 иностранца.

По данным властей Кабардино-Балкарии, мощный сель сошел со склонов ущелья Адыл-Су. Как сообщили РИА Новости в экстренных службах республики, порядка 30 туристических баз, в которых находятся 350 человек, отрезаны, по предварительным данным, после схода селевых потоков. Кроме того, из-за проливных дождей поднялся уровень воды в реке Баксан, в нескольких местах размыло федеральную дорогу Прохладный — Азау и смыло три пешеходных моста.

Как отметили в управлении федеральных автомобильных дорог «Кавказ», для движения закрыт участок автодороги А-158 Прохладный — Баксан — Эльбрус с 63-го по 93-й километр.

В ликвидации последствий схода селя участвует более десяти единиц техники. Специалисты укрепляют участки автодорог, попавших в зону схода.

В горных районах Кабардино-Балкарии прогнозируются сильный дождь и гроза, объявлено штормовое предупреждение по повышению уровня воды в реках.

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