Ошмянские таможенники изъяли 20 кг черной икры

По документам, представленным к оформлению в пункте пропуска «Котловка», гражданином Российской Федерации в транспортном средстве перемещалась партия заменителя молочного жира. Однако при осуществлении таможенных операций среди законно перевозимого товара была обнаружена коммерческая партия новой женской и детской одежды в ассортименте и кожаных сумок. Кроме того, в грузовом отсеке автомобиля находилась черная икра.
Согласно заключению эксперта ГУ «Сморгонский зональный центр гигиены и эпидемиологии» икра, хранившаяся в негерметичных упаковках, оказалась испорченной, непригодной для дальнейшего использования. Данный товар помещен под таможенную процедуру уничтожения. Незаконно перемещаемые одежда и сумки общей стоимостью около Br65 тыс. изъяты.
По данному факту Ошмянской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 14.5 КоАП Беларуси.