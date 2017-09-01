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12:19 (мск), источник: БЕЛТА

Ошмянские таможенники изъяли 20 кг черной икры

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Ошмянской таможни пресекли попытку незаконного перемещения крупной партии одежды и 20 кг черной икры при досмотре грузового автомобиля, следовавшего из Калининграда на территорию ЕАЭС. Об этом БЕЛТА сообщили в Государственном таможенном комитете.

По документам, представленным к оформлению в пункте пропуска «Котловка», гражданином Российской Федерации в транспортном средстве перемещалась партия заменителя молочного жира. Однако при осуществлении таможенных операций среди законно перевозимого товара была обнаружена коммерческая партия новой женской и детской одежды в ассортименте и кожаных сумок. Кроме того, в грузовом отсеке автомобиля находилась черная икра.

Согласно заключению эксперта ГУ «Сморгонский зональный центр гигиены и эпидемиологии» икра, хранившаяся в негерметичных упаковках, оказалась испорченной, непригодной для дальнейшего использования. Данный товар помещен под таможенную процедуру уничтожения. Незаконно перемещаемые одежда и сумки общей стоимостью около Br65 тыс. изъяты.

По данному факту Ошмянской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 14.5 КоАП Беларуси.

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