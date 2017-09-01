Ошмянские таможенники изъяли 20 кг черной икры

По документам, представленным к оформлению в пункте пропуска «Котловка», гражданином Российской Федерации в транспортном средстве перемещалась партия заменителя молочного жира. Однако при осуществлении таможенных операций среди законно перевозимого товара была обнаружена коммерческая партия новой женской и детской одежды в ассортименте и кожаных сумок. Кроме того, в грузовом отсеке автомобиля находилась черная икра.