У остановки в Новосибирской области автомобиль разбился вдребезги
Пьяный водитель с тяжёлыми травмами эвакуирован.
Пьяный водитель с тяжёлыми травмами эвакуирован.
В Пашино водитель Тойоты не справился с управлением, вылетел на тротуар и перевернулся около остановки деревообрабатывающего комбината.
«Водитель был в состоянии алкогольного опьянения. На его пути на обочине оказался пень,
По словам очевидцев, если бы не препятствие на пути у автомобилиста, то машина бы врезалась в остановку, в которой находилась женщина с ребёнком.
Водителя с травмами головы госпитализировали.