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13:00 (мск), источник: АиФ Новосибирск

У остановки в Новосибирской области автомобиль разбился вдребезги

Пьяный водитель с тяжёлыми травмами эвакуирован.

В Пашино водитель Тойоты не справился с управлением, вылетел на тротуар и перевернулся около остановки деревообрабатывающего комбината.

«Водитель был в состоянии алкогольного опьянения. На его пути на обочине оказался пень, из-за чего и перевернулся автомобиль», — сообщили в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

По словам очевидцев, если бы не препятствие на пути у автомобилиста, то машина бы врезалась в остановку, в которой находилась женщина с ребёнком.

Водителя с травмами головы госпитализировали.

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