У остановки в Новосибирской области автомобиль разбился вдребезги

В Пашино водитель Тойоты не справился с управлением, вылетел на тротуар и перевернулся около остановки деревообрабатывающего комбината.

«Водитель был в состоянии алкогольного опьянения. На его пути на обочине оказался пень, из-за чего и перевернулся автомобиль», — сообщили в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

По словам очевидцев, если бы не препятствие на пути у автомобилиста, то машина бы врезалась в остановку, в которой находилась женщина с ребёнком.