9 человек, среди которых трое детей, пострадали в ДТП под Волгоградом

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, ДТП произошло 31 августа. 52-летний житель Ростовской области за рулем «Нивы» ехал по трассе «Волгоград-Каменск-Шахтинский». На 133 километре при повороте налево он не уступил дорогу и врезался в Renault Logan под управлением 22-летнего водителя.

В результате ДТП в больницу с различными травмами были доставлены водитель иномарки и трое его пассажиров, среди которых была двухлетняя девочка. На месте аварии медики оказались разовую помощь водителю отечественного авто и его четырем пассажирам, среди которых были два ребенка в возрасте 6 и 10 лет.