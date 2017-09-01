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12:35 (мск), источник: Калининград.Ru

Очевидцы: На ул. Гагарина в Калининграде водитель умер за рулём, спровоцировав массовое ДТП

В пятницу, 1 сентября, на улице Гагарина произошло массовое ДТП. Об этом рассказали очевидцы в сообществе автомобилистов Калининграда и области.

По предварительным данным, пожилому водителю «Фольксвагена» стало плохо за рулём. Автомобиль вылетел на встречную полосу, где столкнулся с БМВ и «Сузуки». Как сообщают свидетели, виновник аварии скончался.

Движение по улице Гагарина в сторону Гурьевска практически заблокировано. Автомобили объезжают ДТП по тротуару. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и скорой помощи.

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