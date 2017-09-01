Очевидцы: На ул. Гагарина в Калининграде водитель умер за рулём, спровоцировав массовое ДТП
В пятницу, 1 сентября, на улице Гагарина произошло массовое ДТП. Об этом рассказали очевидцы в сообществе автомобилистов Калининграда и области.
В пятницу, 1 сентября, на улице Гагарина произошло массовое ДТП. Об этом рассказали очевидцы в сообществе автомобилистов Калининграда и области.
По предварительным данным, пожилому водителю «Фольксвагена» стало плохо за рулём. Автомобиль вылетел на встречную полосу, где столкнулся с БМВ и «Сузуки». Как сообщают свидетели, виновник аварии скончался.
Движение по улице Гагарина в сторону Гурьевска практически заблокировано. Автомобили объезжают ДТП по тротуару. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и скорой помощи.