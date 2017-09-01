АМТ оплатит обучение детей погибших на шахте горняков
В семьях трех погибших в Карагандинской области шахтеров остались шестеро детей.
В семьях трех погибших в Карагандинской области шахтеров остались шестеро детей.
АСТАНА, 1 авг — Sputnik. АО «АрселорМиттал Темиртау», на чьей шахте накануне произошел выброс метана, обещает оплатить расходы на похороны погибших сотрудников и профинансировать обучение их детей, сообщила
На шахте «Казахстанская» погибли Рустам Ахметжанов, Валерий Руденко и Максим Шебанов. Самому старшему из погибших 37 лет, его коллегам — 34 года и 31. В трех семьях без отцов остались шестеро детей. Погибшие проходчики работали на одном участке, у каждого стаж в компании больше десяти лет.
В трех подразделениях АО «АрселорМиттал Темиртау» 2 сентября будет проведена минута молчания в память о погибших.
Компания оплатит организацию погребения и поминальных обедов. Помимо предусмотренных договорными обязательствами выплат денежных компенсаций в размере 10 годовых заработков, компания берет на себя обязательства по финансированию обучения детей погибших шахтеров в средних и высших учебных заведениях. Помимо этого, руководство АМТ изучит
«Я выражаю глубокое соболезнование семьям, друзьям и коллегам. Мы не остановимся на том, что уже сделано, и продолжим работу над поиском решений по безопасной работе, в том числе
Причиной ЧП могло стать газодинамическое явление,