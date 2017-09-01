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12:38 (мск), источник: Sputniknews.kz

АМТ оплатит обучение детей погибших на шахте горняков

В семьях трех погибших в Карагандинской области шахтеров остались шестеро детей.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 1 авг — Sputnik. АО «АрселорМиттал Темиртау», на чьей шахте накануне произошел выброс метана, обещает оплатить расходы на похороны погибших сотрудников и профинансировать обучение их детей, сообщила пресс-служба компании.

На шахте «Казахстанская» погибли Рустам Ахметжанов, Валерий Руденко и Максим Шебанов. Самому старшему из погибших 37 лет, его коллегам — 34 года и 31. В трех семьях без отцов остались шестеро детей. Погибшие проходчики работали на одном участке, у каждого стаж в компании больше десяти лет.

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В трех подразделениях АО «АрселорМиттал Темиртау» 2 сентября будет проведена минута молчания в память о погибших.

Компания оплатит организацию погребения и поминальных обедов. Помимо предусмотренных договорными обязательствами выплат денежных компенсаций в размере 10 годовых заработков, компания берет на себя обязательства по финансированию обучения детей погибших шахтеров в средних и высших учебных заведениях. Помимо этого, руководство АМТ изучит социально-бытовые условия каждой семьи, потерявшей кормильца, и с учетом этого окажет дополнительную материальную помощь.

«Я выражаю глубокое соболезнование семьям, друзьям и коллегам. Мы не остановимся на том, что уже сделано, и продолжим работу над поиском решений по безопасной работе, в том числе инженерно-технических. Наши специалисты сделают все возможное для предотвращения подобных случаев в будущем, — заявил генеральный директор АО «АрселорМиттал Темиртау» Парамжит Калон.

Причиной ЧП могло стать газодинамическое явление, из-за которого произошел выброс метана. Создана комиссия по ликвидации аварии и установлению причин. Шахтные разработки прекращены из-за высокой концентрации метана.

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