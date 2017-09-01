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12:49 (мск), источник: Sputnik.by

Скандалившую посетительницу аптеки в Витебске наказали штрафом

К ответственности за оскорбление фармацевта женщину не привлекли — стороны достигли примирения в зале суда.

МИНСК, 1 сен — Sputnik. Женщину, устроившую скандал в аптеке Витебска, наказали штрафом в размере 16 базовых величин (368 белорусских рублей), сообщила в пятницу помощник председателя Витебского областного суда Наталья Платоненко.

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Суд Первомайского района Витебска 1 сентября рассмотрел дела об административных правонарушениях в отношении жительницы Витебска, устроившей скандал в аптеке.

«Постановлением судьи по ст.17.1 КоАП она подвергнута штрафу в размере 16 базовых величин», — рассказала Платоненко.

Статья 17.1 административного кодекса Беларуси — это мелкое хулиганство. Изначально в отношении женщины были составлены два протокола, второй — по статье 9.3 КоАП «Оскорбление». Однако, как передают СМИ, в ходе рассмотрения дела стороны — эмоциональная жительница Витебска и фармацевт — согласились пойти на мировую.

Инцидент произошел в середине августа в одной из витебских аптек. Фармацевт опубликовал видеозапись беседы с клиенткой, которая оскорбила работника аптеки, сделавшего ей замечание. Фармацевт попросил вывести из аптеки собаку и нарвался на грубость.

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