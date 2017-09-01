Граждане Молдовы оказались заложниками селя в горах Кабардино-Балкарии
Всего среди отрезанных селем в горах
Всего среди отрезанных селем в горах
КИШИНЕВ, 1 сен — Sputnik. Граждане 16 стран оказались отрезанными селем в горах
Ранее сообщалось, что селем в горах КБР отрезаны туристы из США, Германии, Китая, Польши, Словении и Малайзии.
«По уточненным данным, в составе туристических групп находятся граждане Франции, Англии, Южной Кореи, Индии, Египта, Болгарии, Молдовы и Украины», — сказал источник в экстренных службах республики.