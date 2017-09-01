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12:48 (мск), источник: Sputnik.md

Граждане Молдовы оказались заложниками селя в горах Кабардино-Балкарии

Всего среди отрезанных селем в горах Кабардино-Балкарии граждане 16 стран.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 1 сен — Sputnik. Граждане 16 стран оказались отрезанными селем в горах Кабардино-Балкарии, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что селем в горах КБР отрезаны туристы из США, Германии, Китая, Польши, Словении и Малайзии.

«По уточненным данным, в составе туристических групп находятся граждане Франции, Англии, Южной Кореи, Индии, Египта, Болгарии, Молдовы и Украины», — сказал источник в экстренных службах республики.

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