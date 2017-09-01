Огнеборцы спасли двух детей при пожаре в пятиэтажке в Екатеринбурге

В 06.18 местного времени поступило сообщение о пожаре на улице Селькоровской. Пламя вспыхнуло в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома. Огонь распространился на 20 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

«Пожарными с вышележащих этажей были спасены двое детей. Огнеборцы, надев на них маску дыхательного аппарата, на руках вынесли их на улицу. По лестничным маршам эвакуированы 38 человек. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.