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13:14 (мск), источник: УралПолит.ру

Огнеборцы спасли двух детей при пожаре в пятиэтажке в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сентября, ИА Уралполит.Ru. Сотрудники МЧС спасли двух детей во время пожара в пятиэтажной доме в Екатеринбурге, еще 38 человек эвакуировали.

В 06.18 местного времени поступило сообщение о пожаре на улице Селькоровской. Пламя вспыхнуло в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома. Огонь распространился на 20 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

«Пожарными с вышележащих этажей были спасены двое детей. Огнеборцы, надев на них маску дыхательного аппарата, на руках вынесли их на улицу. По лестничным маршам эвакуированы 38 человек. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Огонь тушили девять пожарных при поддержке трех машин. В 06.37 огонь локализован, в 06.47 открытое горение ликвидировано. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены около 8 часов утра.

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