Женщина попала в больницу после ДТП в центре столицы
Этим утром в центре Кишинёва столкнулись два автомобиля марки Renault и Audi. Авария произошла на перекрёстке улиц Сфатул Цэрий и Колумна.
Этим утром в центре Кишинёва столкнулись два автомобиля марки Renault и Audi. Авария произошла на перекрёстке улиц Сфатул Цэрий и Колумна.
В результате ДТП, пассажирка из автомобиля Renault пострадала. Женщине понадобилась помощь врачей, её пришлось госпитализировать. Кроме того, автомобили получили серьёзные повреждения.
Правоохранителям предстоит выяснить все детали произошедшего.