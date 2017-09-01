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12:57 (мск), источник: Publika.md

Женщина попала в больницу после ДТП в центре столицы

Этим утром в центре Кишинёва столкнулись два автомобиля марки Renault и Audi. Авария произошла на перекрёстке улиц Сфатул Цэрий и Колумна.

Источник: Publika.md

В результате ДТП, пассажирка из автомобиля Renault пострадала. Женщине понадобилась помощь врачей, её пришлось госпитализировать. Кроме того, автомобили получили серьёзные повреждения.

Правоохранителям предстоит выяснить все детали произошедшего.

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