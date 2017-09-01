Суд продлил срок содержания под стражей экс-чиновнику департамента образования

Источник: AP 2017

На заседание самого Антонова не привезли. Как следует из документов, предоставленных силовиками суду, его госпитализировали в связи с рядом обнаружившихся заболеваний. В частности, ему требуется постоянная инсулинотерапия.

Защита Антонова, упирая на то, что ему необходимо медицинское обследование, просила суд перевести экс-чиновника до конца следствия из СИЗО под домашний арест. Следователь и представитель прокуратуры с этим не соглашались и высказывали мнение, что Антонов может оказывать давление на свидетелей. А кроме того, следователь пояснил, что необходимо провести еще ряд следственных действий, в частности, обыски в департаменте образования. Руководство департамента уже допрошено, отметила судья Коваленко.

Также, по оглашенным на заседании данным, экс-чиновник сотрудничает со следствием, например, он уже назвал других лиц из сферы образования, причастных к коррупционным преступлениям. Часть этих данных нашла подтверждение, часть — пока нет.

В результате суд постановил: продлить Антонову арест до 4 октября.

Решать вопрос о продлении меры пресечения для его предполагаемой подельницы Светланы Зелениной суд будет 4 сентября.

Напомним, 42-летнюю Светлану Зеленину и 34-летнего Александра Антонова обвиняют в сборе «дани» с детских садов.

По версии следствия, в октябре 2016 г. подозреваемые потребовали от заведующей детсадом № 315 передавать им ежемесячно по 10 тыс. руб. за общее попустительство по службе. При расследовании возбужденного по ст. 290 УК РФ «Получение взятки» уголовного дела вскрылись новые эпизоды. Всего, по версии следствия, в уголовном деле может быть более 15 преступлений.