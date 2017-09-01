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14:03 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре трактор сбил женщину на трамвайных путях

В пятницу, 1 сентября, около 12 часов на пересечении улиц Красноармейской и Садовой произошло ДТП с участием пешехода.

По предварительным данным, 23-летний водитель трактора сбил на трамвайных путях 57-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть. Как сообщили в ОГИБДД Самары, в результате случившегося она получила перелом руки, черепно-мозговую травму и сочетанную травму. Из-за аварии движение трамваев встало.

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