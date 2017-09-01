В Самаре трактор сбил женщину на трамвайных путях
В пятницу, 1 сентября, около 12 часов на пересечении улиц Красноармейской и Садовой произошло ДТП с участием пешехода.
В пятницу, 1 сентября, около 12 часов на пересечении улиц Красноармейской и Садовой произошло ДТП с участием пешехода.
По предварительным данным, 23-летний водитель трактора сбил на трамвайных путях 57-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть. Как сообщили в ОГИБДД Самары, в результате случившегося она получила перелом руки,