В самарской квартире скончался мужчина, раненный выстрелом из травматического оружия
Вечером 31 августа в квартире на ул. Мяги в Самаре, по предварительным данным, в результате ранения из травматического оружия в голову скончался 51-летний мужчина.
Вечером 31 августа в квартире на ул. Мяги в Самаре, по предварительным данным, в результате ранения из травматического оружия в голову скончался 51-летний мужчина.
Точная причина смерти мужчины и обстоятельства случившегося устанавливаются, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.