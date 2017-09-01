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14:01 (мск), источник: Volga News

В самарской квартире скончался мужчина, раненный выстрелом из травматического оружия

Вечером 31 августа в квартире на ул. Мяги в Самаре, по предварительным данным, в результате ранения из травматического оружия в голову скончался 51-летний мужчина.

Точная причина смерти мужчины и обстоятельства случившегося устанавливаются, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

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