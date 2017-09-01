Новые данные: среди пострадавших при пожаре в Кишиневе есть ребенок
По уточненным данным, в результате пожара в кишиневской многоэтажке госпитализированы три человека.
По уточненным данным, в результате пожара в кишиневской многоэтажке госпитализированы три человека.
КИШИНЕВ, 1 сен — Sputnik. Трех человек госпитализировали в результате возгорания, произошедшего в пятницу утром в многоэтажке в центре Кишинева, сообщили в Национальном центре догоспитальной скорой медицинской помощи.
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По ее словам, в настоящее время пожарные работают над полной ликвидацией пожара. Пушкашу уточнила, что позже можно будет сказать, насколько сильно пострадало здание.
«Прибывшие на место происшествия врачи оказали помощь пострадавшим. Трех человек, в том числе двухлетнего ребенка, госпитализировали с признаками отравления дымом», — сообщили в Национальном центре догоспитальной скорой медицинской помощи.
Причины произошедшего устанавливаются.