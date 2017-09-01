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13:34 (мск), источник: Sputnik.md

Новые данные: среди пострадавших при пожаре в Кишиневе есть ребенок

По уточненным данным, в результате пожара в кишиневской многоэтажке госпитализированы три человека.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 1 сен — Sputnik. Трех человек госпитализировали в результате возгорания, произошедшего в пятницу утром в многоэтажке в центре Кишинева, сообщили в Национальном центре догоспитальной скорой медицинской помощи.

Ранее пресс-секретарь Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций МВД РМ Лилиана Пушкашу сообщила Sputnik, что сообщение о пожаре в двухкомнатной квартире второго этажа многоэтажного дома, расположенного по адресу Кошбук, 13, поступило в 10.12. На место ЧП выехали три пожарных расчета, которым удалось локализовать возгорание в 10.36. Несколько человек из горящего здания эвакуировали, а также вызвали бригаду скорой помощи.

Во время загрузки произошла ошибка.

По ее словам, в настоящее время пожарные работают над полной ликвидацией пожара. Пушкашу уточнила, что позже можно будет сказать, насколько сильно пострадало здание.

«Прибывшие на место происшествия врачи оказали помощь пострадавшим. Трех человек, в том числе двухлетнего ребенка, госпитализировали с признаками отравления дымом», — сообщили в Национальном центре догоспитальной скорой медицинской помощи.

Причины произошедшего устанавливаются.

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