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13:51 (мск), источник: Uralpress.ru

Челябинец отсудил более 100 тысяч за «ошпаренный» автомобиль

Житель Челябинска отсудил у коммунальной организации более 100 тысяч рублей за поврежденную иномарку. Hyundai Solaris окатило фонтаном кипятка из прорванной трубы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Курчатовского районного суда, ЧП случилось на улице Кожзаводская. В период опрессовочных работ прорвало расположенную под асфальтом трубу теплотрассы. В результате от струи горячей воды из-под земли пострадала находившаяся рядом машина.

По версии суда, это произошло оттого, что МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети» плохо выполняло свои обязанности — не следило за состоянием теплотрассы и не замечало опасных дефектов.

«Суд взыскал с МУП “ЧКТС” в пользу истца сумму материального ущерба в размере 73289 рублей, утрату товарной стоимости транспортного средства в размере 12751 рублей, расходы по оценке в размере 7000 рублей, по оплате услуг представителя в сумме 7000 рублей, по уплате госпошлины в сумме 2399 рублей, в доход местного бюджета взыскана госпошлина в размере 382 руб. 21 коп», — говорится в официальном сообщении Курчатовского суда.

Таким образом, с предприятия взыскали больше 100 тысяч рублей. Судебное решение никем не обжаловалось и вступило в законную силу.

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