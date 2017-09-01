Челябинец отсудил более 100 тысяч за «ошпаренный» автомобиль
Житель Челябинска отсудил у коммунальной организации более 100 тысяч рублей за поврежденную иномарку. Hyundai Solaris окатило фонтаном кипятка из прорванной трубы.
Житель Челябинска отсудил у коммунальной организации более 100 тысяч рублей за поврежденную иномарку. Hyundai Solaris окатило фонтаном кипятка из прорванной трубы.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в
По версии суда, это произошло оттого, что МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети» плохо выполняло свои обязанности — не следило за состоянием теплотрассы и не замечало опасных дефектов.
«Суд взыскал с МУП “ЧКТС” в пользу истца сумму материального ущерба в размере 73289 рублей, утрату товарной стоимости транспортного средства в размере 12751 рублей, расходы по оценке в размере 7000 рублей, по оплате услуг представителя в сумме 7000 рублей, по уплате госпошлины в сумме 2399 рублей, в доход местного бюджета взыскана госпошлина в размере 382 руб. 21 коп», — говорится в официальном сообщении Курчатовского суда.
Таким образом, с предприятия взыскали больше 100 тысяч рублей. Судебное решение никем не обжаловалось и вступило в законную силу.