Полиция прокомментировала причины ночного взрыва в ЖК «Панорама»
В ходе инцидента никто не пострадал.
В ходе инцидента никто не пострадал.
Краснодар. 1 сентября — Новая Кубань. Напомним, утром «НК» из собственных источников стало известно, что возле жилого многоквартирного дома № 22 в жилом комплексе «Панорама», расположенном на ул.
В
Прибывшая
— По данному факту проводится проверка, устанавливаются лица, причастные к происшествию, — комментируют правоохранители.
Так как инцидент произошел накануне 1 сентября, случившееся можно было бы расценивать как факт устрашения, однако масштабы произошедшего не позволяют однозначно это утверждать.
Возможно, речь идет о неких дорожных воинах. В ходе инцидента пострадали 2 автомобиля. Можно предположить, что у злоумышленников имелись личные мотивы в отношении их владельцев.
Также не исключено, что боеприпас по
Напомним, что ЖК «Панорама» является спальным жилым комплексом, где проживают, преимущественно, семьи с детьми. Также он расположен в непосредственной близости стадиона ФК «Краснодар». Территория, прилежащая к нему, является излюбленным местом отдыха футбольных фанатов и болельщиков.