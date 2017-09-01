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13:50 (мск), источник: Новая Кубань

Полиция прокомментировала причины ночного взрыва в ЖК «Панорама»

В ходе инцидента никто не пострадал.

Краснодар. 1 сентября — Новая Кубань. Напомним, утром «НК» из собственных источников стало известно, что возле жилого многоквартирного дома № 22 в жилом комплексе «Панорама», расположенном на ул. Восточно-Кругликовской около 00:15 прогремел взрыв. По предварительным данным, сработала ручная боевая граната «Ф1».

В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю подтвердили, что на место выезжали сотрудники правоохранительных органов. Жителей микрорайона разбудил странный хлопок.

Прибывшая следственно-оперирования группа обнаружила два поврежденных автомобиля. Они были припаркованы возле дома. Также на месте изъяли фрагменты неустановленного предмета.
— По данному факту проводится проверка, устанавливаются лица, причастные к происшествию, — комментируют правоохранители.

Так как инцидент произошел накануне 1 сентября, случившееся можно было бы расценивать как факт устрашения, однако масштабы произошедшего не позволяют однозначно это утверждать.

Возможно, речь идет о неких дорожных воинах. В ходе инцидента пострадали 2 автомобиля. Можно предположить, что у злоумышленников имелись личные мотивы в отношении их владельцев.

Также не исключено, что боеприпас по какому-то странному стечению обстоятельств оказался в руках лиц, склонных к девиантному поведению, а взрыв — случайность.

Напомним, что ЖК «Панорама» является спальным жилым комплексом, где проживают, преимущественно, семьи с детьми. Также он расположен в непосредственной близости стадиона ФК «Краснодар». Территория, прилежащая к нему, является излюбленным местом отдыха футбольных фанатов и болельщиков.

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