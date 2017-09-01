Оперативные службы проверили воронежскую школу 1 сентября из-за подозрительной коробки
В школу № 70 на улице Космонавтов, 34 во время празднования Дня знаний вызвали правоохранителей и оперативные службы. Тревога оказалась ложной.
В школу № 70 на улице Космонавтов, 34 во время празднования Дня знаний вызвали правоохранителей и оперативные службы. Тревога оказалась ложной.
Охранник школы заметил подозрительную коробку около 11:00. Найти хозяина не смогли. Школу проверили сотрудники правоохранительных органов, кинологи. В коробке обнаружили торт, который