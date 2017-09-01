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13:52 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Оперативные службы проверили воронежскую школу 1 сентября из-за подозрительной коробки

В школу № 70 на улице Космонавтов, 34 во время празднования Дня знаний вызвали правоохранителей и оперативные службы. Тревога оказалась ложной.

Источник: РИА "Воронеж"

Охранник школы заметил подозрительную коробку около 11:00. Найти хозяина не смогли. Школу проверили сотрудники правоохранительных органов, кинологи. В коробке обнаружили торт, который кто-то забыл в здании, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в «службе-112» в пятницу, 1 сентября.

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