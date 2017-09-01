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17:16 (мск), источник: РИА Новости

СК проверяет информацию о травмировании девочки в поликлинике под Воронежем

СК начал доследственную проверку информации о падении на четырехлетнюю девочку стойки информации в регистратуре стоматологической поликлиники в Воронежской области, сообщает в пятницу региональное управление СК РФ.

Источник: РИА Новости

По данным воронежских СМИ, инцидент произошел 23 августа в городе Борисоглебск — втором по величине населенном пункте области. Со слов мамы девочки, около 16.00 мск она пришла с дочкой на прием в стоматологическую поликлинику, где шел ремонт, и поэтому стойка регистратуры длиной 3 метра и высотой 1,5 метра оказалась придвинутой к кабинету.

«Следственными органами… организовано проведение доследственной проверки по сообщению в СМИ о том, что… на 4-летнюю девочку упала стойка регистратуры, причинив ребенку телесные повреждения. По данным СМИ, врачи поликлиники не только не оказали медицинской помощи ребенку, но и не вызвали скорую», — говорится в сообщении.

Как информирует следствие, маме девочки пришлось самостоятельно везти ребенка в районную больницу, где девочке поставлен предварительный диагноз «ушиб кишечника».

В рамках проверки следствие установит все обстоятельства случившегося, будут опрошены родители пострадавшей девочки, медицинские работники стоматологической поликлиники. Для выяснения степени тяжести вреда здоровью ребенка назначена судебная медицинская экспертиза.

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