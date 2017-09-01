Подозреваемые в подготовке теракта в Москве планировали взрыв «кисы» и нападение с топором
Двое предполагаемых террористов были задержаны вчера.
Двое предполагаемых террористов были задержаны вчера.
Подозреваемые в подготовке теракта 1 сентября в Москве Муродбек Кодиров и Д. Т. Шарипов планировали напасть на людей с топором и осуществить самоподрыв с помощью пероксида ацетона — так называемой «кисы». Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.
Двое предполагаемых террористов были задержаны вчера. В их мобильных телефонах были обнаружены контакты, позволяющие сделать вывод о связи мужчин с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России). Также один из задержанных разместил в интернете обращение к членам ИГ.