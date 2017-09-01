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14:37 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Подозреваемые в подготовке теракта в Москве планировали взрыв «кисы» и нападение с топором

Двое предполагаемых террористов были задержаны вчера.

Подозреваемые в подготовке теракта 1 сентября в Москве Муродбек Кодиров и Д. Т. Шарипов планировали напасть на людей с топором и осуществить самоподрыв с помощью пероксида ацетона — так называемой «кисы». Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Ранее было известно, что задержанные хотели использовать холодное оружие и взрывчатку, но какое именно оружие и какое взрывчатое вещество, не уточнялось.

Двое предполагаемых террористов были задержаны вчера. В их мобильных телефонах были обнаружены контакты, позволяющие сделать вывод о связи мужчин с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России). Также один из задержанных разместил в интернете обращение к членам ИГ.

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