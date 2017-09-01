Подозреваемые в подготовке теракта в Москве планировали взрыв «кисы» и нападение с топором

Подозреваемые в подготовке теракта 1 сентября в Москве Муродбек Кодиров и Д. Т. Шарипов планировали напасть на людей с топором и осуществить самоподрыв с помощью пероксида ацетона — так называемой «кисы». Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Ранее было известно, что задержанные хотели использовать холодное оружие и взрывчатку, но какое именно оружие и какое взрывчатое вещество, не уточнялось.