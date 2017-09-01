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16:29 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

В Старополтавском районе преступники угнали, а затем подожгли автомобиль

Четверо жителей Старополтавского района области, празднуя день военно-морского флота, на территории гаража употребили спиртные напитки.

Двое из них, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, уселись за руль своих авто и начали рассекать по селу.

В связи с этим они были задержаны сотрудниками госавтоинспекции, в отношении них были составлены протоколы об административных правонарушениях, а транспортные средства изъяты.

Вернувшись к месту распития алкоголя, те же двое приятелей решили воспользоваться автомашиной ВАЗ-2107, принадлежащей 30-летнему соседу, и совершили её угон. Однако по дороге она сломалась и от досады один из мужчин попытался её поджечь. Несмотря на его усилия, возгорания не произошло.

Веселые друзья вернулись в гараж, рассказав остальным о неудачной попытке. После чего их третий товарищ решил довести начатое до конца и, добравшись до сломанного транспортного средства, поджег его.

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