В Старополтавском районе преступники угнали, а затем подожгли автомобиль

Двое из них, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, уселись за руль своих авто и начали рассекать по селу.

В связи с этим они были задержаны сотрудниками госавтоинспекции, в отношении них были составлены протоколы об административных правонарушениях, а транспортные средства изъяты.

Вернувшись к месту распития алкоголя, те же двое приятелей решили воспользоваться автомашиной ВАЗ-2107, принадлежащей 30-летнему соседу, и совершили её угон. Однако по дороге она сломалась и от досады один из мужчин попытался её поджечь. Несмотря на его усилия, возгорания не произошло.