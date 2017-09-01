В Старополтавском районе преступники угнали, а затем подожгли автомобиль
Четверо жителей Старополтавского района области, празднуя день
Четверо жителей Старополтавского района области, празднуя день
Двое из них, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, уселись за руль своих авто и начали рассекать по селу.
В связи с этим они были задержаны сотрудниками госавтоинспекции, в отношении них были составлены протоколы об административных правонарушениях, а транспортные средства изъяты.
Вернувшись к месту распития алкоголя, те же двое приятелей решили воспользоваться автомашиной ВАЗ-2107, принадлежащей 30-летнему соседу, и совершили её угон. Однако по дороге она сломалась и от досады один из мужчин попытался её поджечь. Несмотря на его усилия, возгорания не произошло.
Веселые друзья вернулись в гараж, рассказав остальным о неудачной попытке. После чего их третий товарищ решил довести начатое до конца и, добравшись до сломанного транспортного средства, поджег его.