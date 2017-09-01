На ул. Фрунзе в люк на глубину четырёх метров провалился мужчина

Источник: Клопс.ru

Инцидент произошёл в 18:00. Мужчина припарковал свой Mercedes около дома. Когда он стал обходить его сзади, провалился в канализационный люк на глубину четырёх метров. Он был прикрыт деревянной крышкой, которая сломалась.

Мужчине помог выбраться прохожий. Соседи вызвали медиков. С переломами рёбер и правой ноги, а также ушибами 81-летнего пенсионера доставили в больницу.

«Я уже увидел, когда он упал. Хорошо, что мимо проходил мужчина, он стал ему помогать. Его вытащили. Дедушка весь переломанный, испуганный был», — пояснил житель дома Роман.