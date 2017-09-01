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14:24 (мск), источник: Новости Воронежа

Облздрав: Пожар в больнице № 3 Воронежа произошел в проктологическом отделении

После ЧП учреждение работает в штатном режиме.

Источник: Новости Воронежа

Стали известны подробности пожара в больнице № 3 Воронежа. ЧП произошло в четверг, 31 августа, примерно в 14:34. На место оперативно выехали спасатели.

По данным облздрава, возгорание произошло из-за короткого замыкания в проктологическом отделении больницы.

«Открытого огня не было, — поясняют в департаменте здравоохранения, — рассказали в департаменте здравоохранения. — Угрозы для пациентов возгорание не представляло».

Сообщается, что существенного материального ущерба медучреждение не понесло. На оказание медпомощи оно тоже не повлияло — больница сейчас работает в штатном режиме.

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