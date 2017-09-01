Облздрав: Пожар в больнице № 3 Воронежа произошел в проктологическом отделении
После ЧП учреждение работает в штатном режиме.
После ЧП учреждение работает в штатном режиме.
Стали известны подробности пожара в больнице № 3 Воронежа. ЧП произошло в четверг, 31 августа, примерно в 14:34. На место оперативно выехали спасатели.
По данным облздрава, возгорание произошло
«Открытого огня не было, — поясняют в департаменте здравоохранения, — рассказали в департаменте здравоохранения. — Угрозы для пациентов возгорание не представляло».
Сообщается, что существенного материального ущерба медучреждение не понесло. На оказание медпомощи оно тоже не повлияло — больница сейчас работает в штатном режиме.