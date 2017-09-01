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14:59 (мск), источник: dostup1.ru

Участковый полиции пропал в Челябинске по дороге на работу

Мужчина на маршрутке должен был добраться из микрорайона Чурилово до ж/д вокзала, затем до Коркино.

Источник: dostup1.ru

Полицейский, работающий участковым в Коркино (Челябинская область), пропал, отправившись на службу из Челябинска, — в поисках стража порядка задействовано более 900 коллег, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Старший лейтенант полиции 31-летний Вячеслав Зиновьев вышел из дома в челябинском микрорайоне Чурилово 30 августа. От пятиэтажки по улице 2-я Эльтонская, 34 вдоль улицы Зальцмана он пошел в сторону ближайшей остановки. Там его и видели последний раз. На маршрутке Вячеслав должен был добраться до ж/д вокзала и там пересесть на другой транспорт до Коркино, где работал участковым, однако до места службы не добрался. Ни на одну запись из камер, расположенных рядом с вокзалом, мужчина не попал.

Уже второй день о местонахождении полицейского ничего не известно. Дома мужчину ждет его девушка. В поисках стража порядка задействовано более 900 его коллег.

«Всех, кто знает о местонахождении Зиновьева либо располагает информацией о предположительном месте его пребывания, просим сообщить в ближайшее отделение полиции, а также по телефонам: дежурных частей ГУ МВД России по Челябинской области — 263−64−13, 265−75−74, УМВД России по Челябинску — 267−77−07, 267−77−04, Отдела полиции “Тракторозаводский” УМВД России по Челябинску — 772−86−67, 773−14−14, либо 02», — говорится в сообщении.

Зиновьев был одет в гражданское: черную кожаную куртку, синие джинсы, синюю футболку. При нем был паспорт гражданина РФ, служебное удостоверение сотрудника МВД, мобильный телефон ZTE.

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