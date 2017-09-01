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14:54 (мск), источник: РИА Новости

СК выясняет, как под Нижним Новгородом построили дорогу через жилой дом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 сен — РИА Новости. Следователи Нижегородской области выясняют обстоятельства, при которых на месте жилого дома смогли построить дорогу, разрушив строение, сообщило региональное следственное управление СК РФ.

Ранее в эфире РЕН-ТВ транслировался сюжет о строительстве дороги, проходящей через жилой дом в селе Завод Воскресенского района. Владельцы дома жили в нем не постоянно — уезжали на заработки в Нижний Новгород. Однажды, вернувшись, обнаружили, что половина строения, где была мебель и некоторые личные вещи, отсутствует, там пролегает новая асфальтированная дорога, а вторая половина находится в разрушенном состоянии, так как нарушилась конструкция строения.

Владельцы дома говорят, что их не предупредили о сносе жилища и не заплатили компенсацию. При этом они продемонстрировали правоустанавливающие документы на дом и землю. Местные власти объясняли ситуацию ошибкой в кадастровом паспорте — данный дом в документах не учтен. Заместитель главы администрации сообщил корреспонденту телекомпании, что разберется в этой ситуации после того, как сам побывает на месте. В сюжете также сообщалось, что владельцы дома решили устроить забастовку на месте разрушенного строения, разбить палатку и не пропускать машины.

«По данному факту организована доследственная проверка. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщает в пятницу СУСК.

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