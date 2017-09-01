В Перми экс-гендиректора УК осудили за хищение 89 миллионов

Источник: УралИнформБюро

1 сентября 2017 года Мотовилихинский суд Перми вынес приговор бывшему гендиректору нескольких управляющих компаний, признав его виновным в хищении 89 миллионов рублей. Его отправили на 9,5 лет в колонию общего режима и оштрафовали на 1 миллион, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Установлено, что с 2008 по 2012 годы мужчина обналичивал деньги через подчиненные ему организации. Для этого он оформлял документы о якобы проделанных работах или оказанных услугах.

Кроме того, подсудимый создал мошенническую схему по выставлению «двойных квитанций» за оплату коммунальных услуг. Он убеждал собственников расторгать договоры с управляющими компаниями, обещая, что теперь его УК будет обслуживать дом. В результате люди оплачивали квитанции от двух организаций.