На Кубани спасатели готовятся к осенним паводкам
Они расчищают русла рек, разгребают завалы, укрепляют берега, убирают поваленные деревья, сорняки, крупные камни — что может преградить путь большой воде.
Они расчищают русла рек, разгребают завалы, укрепляют берега, убирают поваленные деревья, сорняки, крупные камни — что может преградить путь большой воде.
В Новороссийске в зону возможного подтопления попадает более 700 домов. Это почти 2 000 жителей. Проливные дожди, смерчи, вышедшие на сушу из моря, сели — то, чего здесь особенно боятся. И к чему готовятся.
Спасатели обследуют все реки. Серьезно усложняет работу мусор, который местные жители оставляют в русле. Старые автомобильные покрышки, бутылки. Люди своими руками создают угрозу безопасности.
Как готовится к ударам стихии Новороссийск, город, которому угрожают сразу 25 рек, рассказывает Елена Семихова.