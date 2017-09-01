Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Коган скончался после посещения коммерческой клиники
Названа главная причина смерти во время секса
Гоулстон объяснил, почему американцы считают идиотами русских
На борту вылетевшего из Москвы самолета умерла пассажирка
Жириновский назвал три главные ошибки Путина
Ядерный заряд в небе над Японией: мировая реакция Эксперты отмечают, что действия Пхеньяна — во многом спровоцированы Вашингтоном, Токио и Сеулом
Риз Уизерспун с дочерью на премьере фильма «В гостях у Элис»
Стал известен телерейтинг первого «Прямого эфира» с Малаховым
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
Сбросившая 84 кг Картункова ответила на обвинения в анорексии
Откровенное платье Кабаевой восхитило итальянцев
Как выглядит самая привлекательная девушка этого лета (фото)
Девушка бросила диеты и получила идеальную фигуру (фото)
СМИ: Кабаева привлекла внимание итальянцев прозрачным платьем
Волочкова посетила следователя в мини - СМИ
Гоулстон объяснил, почему американцы считают идиотами русских
"Очень страшно": Чулпан Хаматова о Серебренникове
Фоторепортажи
10В Саудовской Аравии начался Хадж
9Празднование Курбан-байрама
16:23 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

На Кубани спасатели готовятся к осенним паводкам

Они расчищают русла рек, разгребают завалы, укрепляют берега, убирают поваленные деревья, сорняки, крупные камни — что может преградить путь большой воде.

В Новороссийске в зону возможного подтопления попадает более 700 домов. Это почти 2 000 жителей. Проливные дожди, смерчи, вышедшие на сушу из моря, сели — то, чего здесь особенно боятся. И к чему готовятся.

Спасатели обследуют все реки. Серьезно усложняет работу мусор, который местные жители оставляют в русле. Старые автомобильные покрышки, бутылки. Люди своими руками создают угрозу безопасности.

Как готовится к ударам стихии Новороссийск, город, которому угрожают сразу 25 рек, рассказывает Елена Семихова.

Во время загрузки произошла ошибка.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Известный журналист представил доказательства того, что Мишель Обама транссексуал
Оштрафованы организаторы гонки, в которой разбился известный ведущий
Путин рассказал, кто станет властелином мира
«Победу» оштрафовали за попытку взять деньги за провоз портфеля
Украина ужесточит правила въезда для россиян
Единая Россия приостановила членство Джабраилова в партии
Правительство одобрило проект о запрете порошкового алкоголя
Полиция проводит проверку после стрельбы в Екатеринбурге
Брюссель запретил одноразовые пластиковые пакеты
Спорт
Болгары сохраняют мертвых голландцев. Обзор отборочных матчей Восстания Болгарии и Кипра, голландская кома и неудобный соперник Беларуси — таким получился для европейских сборных последний летний день
Авто
Эксклюзив: маленький кроссовер и еще 4 секрета «Шкоды» Не спрашивайте, откуда эта информация. Главное, нам удалось кое-что узнать о новых моделях и планах «Шкоды» на ближайшие 2-3 года
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Галкин и Баста устроили «антибаттл» на «Первом канале» В первом выпуске программы «Сегодня вечером» новый ведущий сразится с наставником «Голоса» в рэп-поединке
Недвижимость
Под Петербургом планируют построить новый город-спутник
В Петербурге снесут незаконные надстройки на домах
Скидки на новостройки достигли рекордной отметки
Выбираем ванну: акрил, камень или чугун
Леди
Маленькая грудь стала новым модным трендом Пластические хирурги отмечают, что женщины все чаще выбирают размер поменьше.
Дети
Беременную Светлану Светикову довели до истерики Звезда мюзиклов рассказала о нападках.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь