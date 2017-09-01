Украинец пытался вывезти из России шесть устройств системы «Платон»
Гражданин Украины пытался незаконно вывезти из Ростовской области шесть комплектов бортовых устройств системы «Платон», об этом сообщает
Гражданин Украины пытался незаконно вывезти из Ростовской области шесть комплектов бортовых устройств системы «Платон», об этом сообщает
Все устройства не были задекларированны.
«Как следует из объяснений гражданина Украины, он является предпринимателем и планировал вывезти бортовые устройства для установки на автомобили для дальнейшего использования при проезде по территории Российской Федерации. Все обнаруженные устройства он купил в Новошахтинске», — говорится в сообщении.
В отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 16.2 КоАП по факту недекларирования товаров, подлежащих таможенному декларированию.