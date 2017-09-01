Украинец пытался вывезти из России шесть устройств системы «Платон»

«Как следует из объяснений гражданина Украины, он является предпринимателем и планировал вывезти бортовые устройства для установки на автомобили для дальнейшего использования при проезде по территории Российской Федерации. Все обнаруженные устройства он купил в Новошахтинске», — говорится в сообщении.