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16:12 (мск), источник: Коммерсантъ

Украинец пытался вывезти из России шесть устройств системы «Платон»

Гражданин Украины пытался незаконно вывезти из Ростовской области шесть комплектов бортовых устройств системы «Платон», об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Все устройства не были задекларированны.

«Как следует из объяснений гражданина Украины, он является предпринимателем и планировал вывезти бортовые устройства для установки на автомобили для дальнейшего использования при проезде по территории Российской Федерации. Все обнаруженные устройства он купил в Новошахтинске», — говорится в сообщении.

В отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 16.2 КоАП по факту недекларирования товаров, подлежащих таможенному декларированию.

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