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15:00 (мск), источник: БЕЛТА

Терапевт из Бреста за взятки приговорена к 4 годам лишения свободы

1 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Ленинского района Бреста приговорил врача-терапевта к четырем годам лишения свободы за получение взяток, сообщила БЕЛТА помощник прокурора Бреста Кристина Хомичук.

Источник: AP 2017

На скамье подсудимых оказалась 48-летняя местная жительница, работавшая в одном из учреждений здравоохранения города. Установлено, что с декабря 2016 года по январь 2017-го терапевт принимала от граждан материальные ценности за незаконную выдачу листков и справок о временной нетрудоспособности. Причем эти люди не обращались к ней на прием. В отношении брестчанки было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 430 и ч.2 ст. 430 (получение взятки), а также ч.1 ст. 427 (служебный подлог) УК.

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Суд Ленинского района Бреста признал женщину виновной. Она приговорена к четырем годам лишения свободы с конфискацией имущества. Кроме того, она лишена права заниматься врачебной деятельностью в течение четырех лет. Исполнение наказания, связанного с лишением свободы, отсрочено на два года. Приговор не вступил в законную силу.

В прокуратуре обращают внимание граждан, что справки о нетрудоспособности выдаются только при наличии медицинских показаний, подтвержденных при посещении учреждения здравоохранения.

«Передача врачу любых материальных ценностей или денег за выполнение им служебных обязанностей может быть расценена как взятка», — подчеркнула Кристина Хомичук.

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