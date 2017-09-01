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15:56 (мск), источник: Югополис

По делу «краснодарского стрелка» задержан сотрудник МВД

Правоохранительные органы задержали в Краснодаре участкового, которого подозревают в причастности к делу «краснодарского стрелка» Никиты Медведева. Об этом РБК-Юг сообщил информированный источник в силовых структурах.

Источник: Югополис

В настоящий момент задержанный дает показания сотрудникам Следственного управления Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю.

По информации ряда источников, в ходе допроса 21-летнего Никиты Медведева, проводимого после его задержания сотрудниками Первого отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) СУ СКР по Краснодарскому краю, «краснодарский стрелок» признал себя виновным в жестоком избиении краснодарского боксера в поселке Северном 22 августа.

Сообщается, что в рамках расследования этого эпизода и был задержан краснодарский участковый.

Как сообщал «Югополис», 31 августа суд удовлетворил ходатайство следователя о заключении под стражу подозреваемых в преступлении Никиты Медведева и Дмитрия Карачкина, их сообщник Владислав Гмыря был арестован днем ранее.

Как сообщал «Югополис», в понедельник, 28 августа, в Краснодаре произошла погоня с перестрелкой. По данным следствия, сотрудники полиции на стационарном пункте остановили автомобиль Toyota Camry, в салоне которого находились водитель и два пассажира. В ходе проверки документов 21-летний водитель нанес удар по лицу одному из полицейских, после чего открыл стрельбу (предположительно, из травматического пистолета) по находившимся рядом сотрудникам, ранив случайного свидетеля.

В результате пострадавший получил ранения в области шеи и головы. В это время один из пассажиров покинул машину и скрылся, второй также предпринял попытку к бегству, но был задержан. После этого стрелявший скрылся на автомобиле. В ходе преследования сотрудниками полиции мужчина производил выстрелы из оружия. На пересечении улиц Тургенева и Атарбекова он совершил ДТП, врезавшись в стоящие на светофоре автомобили и покинул машину.

Задержанный 28 августа Владислав Гмыря является бывшим лидером ультраправой националистической группировки «Пит Буль». 26-летний Гмыря был осужден в 2010 году на 6 лет колонии строгого режима.

В салоне и багажнике автомобиля полицейские обнаружили большое количество оружия и боеприпасов: патроны для охотничьего ружья, пистолет, магазины, походное снаряжение и комплекты сменной одежды.

В розыск были объявлены двое скрывшихся стрелков — Никита Медведев и Дмитрий Карачкин.

Медведев был задержан рано утром 30 августа в хуторе Копанском. Известно, что он скрывался в доме у своих знакомых.

Третьего фигуранта резонансного преступления, Дмитрия Карачкина, сотрудники кубанской полиции и УФСБ по Краснодарскому краю задержали 30 августа около 16.30 в Славянском микрорайоне Краснодаре. Он также скрывался в квартире знакомых.

Расследование уголовного дела продолжается.

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