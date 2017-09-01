Задержан подозреваемый в умышленном поджоге в Городищенском районе
В ходе проведения комплекса
В ходе проведения комплекса
19 августа 2017 года на территории района были зафиксированы сразу три крупных ландшафтных возгорания. На значительной площади горела растительность возле поселков Каменный и Каменный Буерак, а также возле коттеджного поселка «Ясен Парк». Для ликвидации последствий пожаров были задействованы значительные силы.
В ходе выезда на места происшествий экспертами
Были опрошены возможные свидетели, очевидцы. 31 августа личность подозреваемого в совершении данного поджога была установлена. Им оказался 43-летний наемный рабочий, выполнявший строительные работы в одном из коттеджей. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина поджег траву, а сильный ветер быстро распространил огонь на территорию, прилегающую к
В настоящее время подозреваемый задержан и дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 261 УК РФ — «Уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений путем поджога». Законодательством за содеянное предусмотрена ответственность вплоть до лишения свободы на срок до 8 лет.