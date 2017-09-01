Задержан подозреваемый в умышленном поджоге в Городищенском районе

Источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

19 августа 2017 года на территории района были зафиксированы сразу три крупных ландшафтных возгорания. На значительной площади горела растительность возле поселков Каменный и Каменный Буерак, а также возле коттеджного поселка «Ясен Парк». Для ликвидации последствий пожаров были задействованы значительные силы.

В ходе выезда на места происшествий экспертами пожарно-технической лаборатории ЭКЦ ГУ МВД России по Волгоградской области был определен очаг возгорания и установлено, что причиной возгорания возле КП «Ясен Парк» явился умышленный поджог.

Были опрошены возможные свидетели, очевидцы. 31 августа личность подозреваемого в совершении данного поджога была установлена. Им оказался 43-летний наемный рабочий, выполнявший строительные работы в одном из коттеджей. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина поджег траву, а сильный ветер быстро распространил огонь на территорию, прилегающую к гаражно-строительному кооперативу и коттеджному поселку. Только благодаря оперативному вмешательству жителей, добровольцев и пожарных огонь удалось быстро локализовать, не допустив его дальнейшего распространения на жилые дома гаражи.