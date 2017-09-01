Дело экс-депутата Красноярского райсовета, подозреваемого в растрате, направили в суд

Его обвиняют по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение и растрата вверенного имущества» и ч. 1 ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями». Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Самарской области.

По версии следствия, с июля 2014 г. по май 2015 г. он организовал фиктивные финансовые операции по мнимым сделкам с организациями, в результате чего присвоил вверенные деньги «Центра» — около 1,5 млн рублей. Кроме того, в мае 2015 г. мужчина на деньги организации приобрел земельный участок в Красноярском районе и использовал его в личных целях.