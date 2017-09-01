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15:33 (мск), источник: Volga News

Дело экс-депутата Красноярского райсовета, подозреваемого в растрате, направили в суд

В Самаре завершено расследование уголовного дела директора АНО «Многофункциональный межпоселковый центр социально-экономического развития Красноярского района Самарской области» — 27-летнего экс-депутата Красноярского райсовета Егора Важова.

Его обвиняют по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение и растрата вверенного имущества» и ч. 1 ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями». Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Самарской области.

По версии следствия, с июля 2014 г. по май 2015 г. он организовал фиктивные финансовые операции по мнимым сделкам с организациями, в результате чего присвоил вверенные деньги «Центра» — около 1,5 млн рублей. Кроме того, в мае 2015 г. мужчина на деньги организации приобрел земельный участок в Красноярском районе и использовал его в личных целях.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд Железнодорожного района Самары для рассмотрения.

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