Таможня Кольцово задержала полцентнера янтаря

В международном терминале мужчины прошли по «зеленому коридору», заявив тем самым, что у них нет товаров, подлежащих декларированию. Но при досмотре ручной клади и багажа таможенники обнаружили свертки с камнями. Янтарь включён в перечень стратегически важных товаров и ресурсов и запрещен к вывозу с территории России. Сейчас решается вопрос о возбуждении дела по статье «Контрабанда».