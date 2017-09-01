В Екатеринбурге у детского сада произошла стрельба

Источник: РИА Новости

Ранее в СМИ появилась информация, что стрельба происходила в районе детского сада № 547. В результате инцидента якобы есть пострадавшие.

«Поступило сегодня сообщение в районе 17.00 местного времени (15.00 мск) в отдел полиции № 3. Сейчас сотрудники полиции на месте выясняют все обстоятельства. Более подробная информация будет попозже», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что стрельба, по предварительным данным, происходила по адресу: улица Советская, 41. «Люди сообщили, что кто-то стреляет из пневматического оружия», — отметил представитель УМВД.