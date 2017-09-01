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15:47 (мск), источник: РИА Новости

В Екатеринбурге у детского сада произошла стрельба

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сен — РИА Новости, Ольга Ерачина. Сообщение о стрельбе в пятницу на улице Советская в Екатеринбурге поступило в полицию; на место выехали правоохранители, сообщил РИА Новости представитель городского управления МВД.

Источник: РИА Новости

Ранее в СМИ появилась информация, что стрельба происходила в районе детского сада № 547. В результате инцидента якобы есть пострадавшие.

«Поступило сегодня сообщение в районе 17.00 местного времени (15.00 мск) в отдел полиции № 3. Сейчас сотрудники полиции на месте выясняют все обстоятельства. Более подробная информация будет попозже», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что стрельба, по предварительным данным, происходила по адресу: улица Советская, 41. «Люди сообщили, что кто-то стреляет из пневматического оружия», — отметил представитель УМВД.

Информации о пострадавших у полиции пока нет.

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